Daños materiales
Un grave incendio calcina las cocheras de los autobuses municipales de Burgos
Un total de 39 vehículos han resultado afectados y un conductor que consiguió salvar varios autocares tuvo que ser trasladado al hospital herido leve por inhalación de humo
EFE
Un grave incendio declarado a las 02:30 horas de esta madrugada ha devorado las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos, ubicadas en la carretera Poza, con daños económicos muy cuantiosos pero sin causar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento.
La alcaldesa, Cristina Ayala, ha informado a EFE de que un trabajador del servicio -estaban seis en el momento del incendio-, en concreto un conductor que ha conseguido salvar varios autobuses de las llamas, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos herido leve por inhalación de humo.
El incendio, cuyas causas se desconocen, ha afectado a gran parte de las dependencias, así como a la flota de autobuses urbanos, con 39 vehículos afectados, y solo se han salvado las oficinas del complejo. La cubierta de la cocheras ha quedado completamente hundida y algunos vehículos gravemente dañados.
El Servicio de Movilidad y Transporte de la ciudad está operando con servicios mínimos desde las 05:30 horas pero ha sido necesario suspender las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23.
La alcaldesa de Burgos, que precisamente tenía prevista una visita a las dependencias municipales esta mañana, se ha acercado con algunos de los concejales del equipo de Gobierno hasta el lugar para valorar la situación, que ha dejado desconcertada a la plantilla municipal.
Además, ha convocado a una reunión urgente a los portavoces de los grupos municipales y atenderá a los medios de comunicación a las 09:30 horas en el Ayuntamiento para informar del suceso.
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