Herido grave un ciclista en Ponteareas tras ser atropellado por un turismo
El siniestro ocurrió a las 19.05 horas en la N-120
Un ciclista ha resultado herido grave tras sufrir un atropello por parte de un turismo. El siniestro ocurrió en la localidad pontevedresa de Ponteareas, en el kilómetro 636 de la N-120.
Los servicios de emergencia recibieron la notificación a las 19.05 horas de este domingo.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos del Parque Municipal de Ponteareas.
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