Investigación
Detenido por acuchillar en la cara a su compañero de piso en Palma
La víctima sufrió importantes cortes y tuvo que ser trasladada a un hospital
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por acuchillar a su compañero de piso en Palma. La víctima sufrió heridas en la cara y en una oreja y tuvo que ser atendido en un hospital. El sospechoso, de nacionalidad marroquí, está acusado de un delito de lesiones.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril. El 091 fue alertado de que había un hombre sangrando en un local ocupado en la zona de Playa de Palma. Los agentes que acudieron al lugar vieron a un hombre que sangraba abundantemente y tenía heridas en su la cara y en una de sus orejas. Tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para ser atendido de sus lesiones, ya que los cortes eran importantes.
Un testigo que convivía con el herido, explicó a los agentes que al llegar al local vio a la víctima y a un compañero de piso discutiendo. El hombre explicó que el agresor, en un momento dado, cogió un cuchillo y empezó a atacar a su rival en la cara. La disputa continuó fuera del local. Ya en la calle, el acusado huyó e intentó deshacerse del arma blanca.
Tras recabar información, los policías dieron varias batidas para localizar al agresor y el cuchillo. Cerca del lugar donde se había producido el ataque una patrulla encontró el arma, que tenía la hoja ensangrentada. Sin embargo, los agentes no consiguieron encontrar al acusado.
El Distrito de Playa de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para identificar y localizar al agresor y llevaron a cabo varias diligencias para esclarecer los hechos. El hombre fue finalmente arrestado el pasado jueves como presunto autor de un delito de lesiones.
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