Asturias
Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros seis heridos leves
El accidente se ha producido en la nacional 632, en la parroquia de Cabueñes
Dentro del bus viajaban once personas, cinco de ellas heridas de levedad
S. F. Lombardía
Grave accidente en la parroquia de Cabueñes, en Gijón. Un turismo y un autobus han impactado esta tarde, pasadas las siete y media, en la nacional 632, en el punto kilométro 64. A consecuencia del impacto, el autobús ha volcado y el coche ha quedado severamente dañado. Dentro del vehículo viajaban tres personas y dos de ellas han resultado heridas grave y han tenido que ser excarceladas por los bomberos. Dentro del bus iban once personas, de ellas cinco han resultado heridas.
Los servicios de Emergencia se encuentran trabajando en el lugar de los hechos. El accidente ha tenido lugar en la subida al Alto del Infanzón. Las causas del siniestro todavía se desconocen. Se encargan de investigarlas las autoridades. Están personadas en la zona la Guardia Civil y la Policía Local. También, varias ambulancias, al menos una UVI Móvil.
El accidente se ha producido pasadas las siete y media de la tarde. Se trata de un bus serigrafiado con imágenes del Grupo Covadonga. No obstante, dentro del transporte no había deportistas del club sino que se encontraba realizando otro viaje.
Los dos vehículos han impactado y como resultado el bus ha terminado volcado lateralmente. El coche tiene completamente destrozada la parte delantera del parachoques. Dos de los ocupantes han resultado graves. Uno de ellos, el que peores lesiones presenta, ha sido evacuado directamente al HUCA. El otro ha ingresado en Cabueñes.
En total hay siete heridos. De ellos, dos están graves. Se tratan de los ocupantes del coche. Los dos han tenido que ser excarcelados. En el bus iban once personas y cinco de ellas están graves. Estos son los datos que ahora mismo maneja la Guardia Civil. El número de heridos y su gravedad, avisan desde la Benemérita, podría aumentar con el paso de los minutos.
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