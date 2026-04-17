Seis armas de guerra, toneladas de hachís y 17 detenidos: Guardia Civil y Policía asestan un duro golpe al narcotráfico en Sevilla

Guardia Civil y Policía Nacional han asestado uno de los golpes más destacados a las redes del narco en Sevilla de los últimos tiempos. En una operación conjunta, ambos cuerpos han desarticulado "una organización criminal dedicada a la adquisición, distribución y venta de sustancias estupefacientes". Y como resultado de este operativo, más de tres toneladas y media de hachís y 288 kilos de cocaína incautados, seis armas de guerra intervenidas y hasta 17 personas arrestadas.

"Las investigaciones de Policía Nacional y Guardia Civil comenzaron de manera independiente, aunque fruto de la efectiva coordinación de ambos cuerpos policiales, ambas líneas de investigación se fusionaron, permitiendo así identificar a todos los integrantes del grupo criminal y averiguar sus roles específicos", apuntan los dos cuerpos en una nota de prensa conjunta. La estructura de este clan estaba "perfectamente organizada y jerarquizada, y tenía su principal zona de asentamiento en la provincia de Sevilla, con diversas ramificaciones operativas en Málaga, Huelva y Cádiz".

"Su modus operandi destacaba por la utilización sistemática de vehículos en funciones de lanzadera, cuya finalidad era detectar con antelación los dispositivos policiales y garantizar la seguridad del vehículo de carga hasta su destino final", informan fuentes oficiales. "Dada la gran movilidad e itinerancia de los investigados, los investigadores se vieron obligados a precipitar una primera fase de explotación durante el transcurso de uno de los narcoviajes. Esta maniobra táctica permitió la interceptación simultánea de los objetivos en las provincias de Almería, Murcia y Sevilla".

Entre las intervenciones realizadas en el marco de la operación "destacan las aprehensiones de 500 kilogramos de hachís en Jerez de la Frontera (Cádiz) y otros 720 kilos de la misma sustancia en la provincia de Burgos". Asimismo, también se decomisaron "cuatro subfusiles Skorpion, provistos de cuatro silenciadores, y dos fusiles de asalto AK-47, todos ellos con munición". Más allá de todo lo incautado, la investigación demostró "que la red movió un volumen aproximado de 285 fardos, con unos 9.400 kilogramos de hachís, entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026".

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"Con la culminación de estas actuaciones, la organización criminal se da por totalmente desarticulada", aseguran Guardia Civil y Policía Nacional. "Los 17 detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de 12 de ellos".