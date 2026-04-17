En Écija
Condenados a 13 y 15 años por una violación grupal a una menor en Sevilla
El abogado de la víctima ha confirmado la sentencia que impone duras condenas a los agresores, destacando la gravedad de los hechos ocurridos en marzo de 2024 en el municipio de La Carlota
Redacción
La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto duras penas de prisión a tres jóvenes por una violación grupal a una menor de 17 años en 2024, con condenas que alcanzan los 15 años de cárcel para uno de ellos y 13 años y seis meses para los otros dos, además de fijar una indemnización de 80.000 euros para la víctima.
El abogado de la víctima, Alejandro Álvarez, ha informado a EFE que la sentencia ha sido comunicada a las partes este miércoles, y ha precisado que se evidencia “la gravedad de los hechos declarados probados y la firme respuesta del sistema judicial”.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 31 de marzo de 2024, cuando la menor salía de una discoteca de La Carlota, a 26 kilómetros de Écija, momento en que los tres jóvenes se ofrecieron a llevarla a su casa.
Detalles del ataque y actuación de emergencia
La violación se produjo en el mismo vehículo y, ya en su casa, la víctima llamó a los servicios de emergencia y fue trasladada a un centro sanitario.
A continuación interpuso la denuncia y se inició una investigación de la Policía Nacional que culminó con la detención de los tres presuntos autores, en una causa que llevó inicialmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Écija.
Para la familia, esta resolución, aun no siendo firme, supone “un paso decisivo en la restitución de la dignidad, la verdad y la justicia debidas a su hija”, después de un proceso “especialmente doloroso desde el punto de vista humano y emocional”, según el letrado.
Igualmente, ha puesto en valor el trabajo de las entidades que han participado en el procedimiento, como órganos judiciales, Fiscalía, Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Écija, personal sanitario, médicos forenses y peritos.
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