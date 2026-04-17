Crimen de Hornachos
Caso Francisca Cadenas: continúan las declaraciones en el juzgado de Villafranca
A los hijos de la víctima se les ha impedido la presencia en la sala
Martín Rodríguez
Continúa la fase de instrucción del caso de la desaparición y muerte de Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz).
Tras las primeras declaraciones de los familiares directos de la víctima el lunes pasado en el juzgado de Villafranca de los Barros (Badajoz), hoy viernes han sido citados cinco vecinos de Hornachos, de los que tres declaran por videoconferencia por encontrarse fuera de la comunidad autónoma. Los presuntos autores del crimen, Julián y Manuel, dos vecinos de Francisca, permanecen en la cárcel tras su detención nueve años después de la desaparición de esta mujer, cuyos restos fueron hallados enterrados en el suelo de la vivienda de los hermanos.
A las diez menos veinte de la mañana llegaban al juzgado Verónica Guerrero, abogada de la familia, junto a José Antonio y Javier, hijos de Francisca, que se han personado en el juzgado de Villafranca de los Barros para intentar entrar en las declaraciones, aunque según han podido adelantar, se les ha impedido su presencia en la sala.
De las dos vecinas de Hornachos que iban a declarar de manera presencial, una de ellas, María del Carmen Chaparro, ha finalizado ya su intervención. Declaración de la que no se tiene información todavía debido a que esta mujer no ha querido atender a ningún medio en su salida del juzgado.
El temporero que se marchó de Hornachos
Ahora mismo, se encuentra dentro Mercedes Márquez, quien está a escasos minutos de comenzar su declaración ante el juez que está prevista para las once y media de la mañana.
Los demás vecinos de Hornachos citados hoy a declarar lo harán de manera telemática debido a que se encuentran fuera de Extremadura. Antonio y Adelaida, matrimonio muy cercano a la familia Cadenas y padres de la niña a la que cuidaba Francisca estaban citados a las diez y media y once respectivamente, mientras que Carlos Manuel Guzmán, temporero que residía en la localidad y que tuvo que abandonar el municipio ya que era uno de los señalados como posible autor de los hechos, lo hará a las doce y media de la mañana y con ello terminará el turno de declaraciones de esta jornada.
El próximo lunes llegará el turno de cinco declaraciones más, entre ellas la de Guardia Civil que realizó la inspección de la casa de los hermanos la noche en la que transcurrieron los hechos.
- Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
- Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
- Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
- El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
- El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
- De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
- Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia
- Renfe activa los billetes para la deslumbrante Ruta de los Faros de los Trenes Turísticos de Galicia