Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-FriburgoPlanta Coches MG GaliciaLimpieza fincasIndemnización ictus CunqueiroHub Zona Franca
instagramlinkedin

Socuéllamos

Muere un trabajador arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías en Ciudad Real

El aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo

El trabajador ha fallecido cuando se encontraba trabajando en las vías del ferrocarril.

El trabajador ha fallecido cuando se encontraba trabajando en las vías del ferrocarril. / Europa Press

EP

CIUDAD REAL

Un trabajador de 42 años ha fallecido este jueves arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías de ferrocarril en Socuéllamos (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo.

Al lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Parque de Tomelloso, para liberar al trabajador atropellado por el tren, que transportaba mercancías peligrosas.

También han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, aunque, tras liberar al trabajador, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.

Noticias relacionadas

Asimismo, han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. El Sergas abre el plazo para que parte de la población del área viguesa elija entre ser atendido en el Chuvi o en Povisa
  3. Muere Carlos López, jefe de Ginecología del Chuvi y descendiente de Ramón y Cajal
  4. La Xunta abre plazo para que las familias apunten a sus hijos en los campamentos de verano: tiempos, precios y oferta
  5. Portugal arranca los trabajos del AVE desde Oporto y coloca la «primera estaca»
  6. Obramat, líder en material de construcción, abre su gran almacén de 6.000 metros en San Cibrao
  7. «La oscuridad total será de hasta 30 segundos en el Altar do Sol»
  8. La Xunta declara 1.307 hectáreas para caza libre con cupos de seis zorros y cinco jabalíes

Muere a los 13 años María Caamaño Núñez, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil

Muere a los 13 años María Caamaño Núñez, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil

Mery Vega de Seoane, Ana Cristina Portillo, Chitina Oriol y Sally Hambelton participan en la colaboración de Guáimaro y Algo de Jaime, en homenaje a Jaime Martínez Alonso

Mery Vega de Seoane, Ana Cristina Portillo, Chitina Oriol y Sally Hambelton participan en la colaboración de Guáimaro y Algo de Jaime, en homenaje a Jaime Martínez Alonso

La vecindad de Vilariño, en Cangas, denuncia la proliferación de ratas

España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar

España levanta cinco meses después el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe aviar

Renfe activa los billetes para la deslumbrante Ruta de los Faros de los Trenes Turísticos de Galicia

Renfe activa los billetes para la deslumbrante Ruta de los Faros de los Trenes Turísticos de Galicia

Implantan por primera vez una interfaz cerebro-ordenador en las capas superiores del cerebro

Implantan por primera vez una interfaz cerebro-ordenador en las capas superiores del cerebro

League of Legends renovará Arena y muy pronto llevará los controles WASD a las clasificatorias

League of Legends renovará Arena y muy pronto llevará los controles WASD a las clasificatorias
Tracking Pixel Contents