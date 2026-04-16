Detenidas ocho personas en un operativo contra el tráfico de drogas en O Barco de Valdeorras

La Guardia Civil ha realizado este jueves un operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes y ha llevado a cabo diversos registros en la localidad ourensana de O Barco de Valdeorras, con ocho detenidos.

Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que los ocho detenidos pasen hoy a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública por su relación con el tráfico de drogas.

La intervención se desarrolló a primera hora de la mañana y la Guardia Civil ha descartado ofrecer más información, ya que la operación continúa abierta y las diligencias son secretas.