El informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad en la muerte del vecino de Ribeira

El informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del vecino de Ribeira, de 43 años, hallado el martes semisumergido y amarrado a una cadena, cerrada con candado, en el puerto ribeirense descarta «indicios de criminalidad».

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira, plaza número 3, en funciones de guardia cuando fue localizado el cadáver, ha incoado este procedimiento y señala que «si bien hay que esperar al informe definitivo, el informe preliminar de la autopsia descarta indicios de criminalidad», según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Investigación de la Policía Nacional

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las causas de la muerte y, aunque inicialmente se apuntó a una posible muerte violenta, posteriormente se constató que, en un principio, el cuerpo hallado no presentaba signos de violencia. Por ello, la opción que cobró más fuerza desde entonces ha sido la de un suicidio.

Cabe recordar que la alerta saltó a las 7.00 horas del pasado martes, cuando un particular que transitaba junto a la dársena de Ribeira avistó un cuerpo flotando entre una embarcación pesquera, Os tres de sempre, y una de las escaleras del muelle. Acto seguido, alertó a una persona que pernocta en el barco -que actualmente está venta- y ambos dieron aviso a los servicios de emergencias.

Amplio dispositivo

Se activó un amplio dispositivo integrado por la Guardia Civil, Policía Nacional y Científica, así como Bomberos de Ribeira y la comitiva judicial. Dos horas y media después, los bomberos consiguieron rescatar el cadáver, tras romper la cadena con una cizalla. En las labores colaboró también la lancha L.S. Hermes de la Cruz Roja, que trasladó el cadáver hasta una rampa portuaria.

El cuerpo estaba encadenado por la mano derecha a una escalera del muelle, a la altura de los departamentos de usuarios, en cuyos pasillos se viene denunciando desde hace tiempo que hay okupas durmiendo. La cadena tenía un candado.

Las autoridades comprobaron que el fallecido llevaba consigo su documentación y también el teléfono móvil.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), para realizarle la autopsia, cuyo informe preliminar descarta, en principio, que el hombre haya sido víctima de un acto criminal.

Entierro en Porto do Son

El fallecido, que tenía 43 años, era natural de Ribeira, pero llevaba un tiempo residiendo en el municipio de Porto do Son. Fue enterrado en la tarde del miércoles en el cementerio de la parroquia sonense de Santa María de Xuño.

El trágico suceso causó una profunda conmoción e inquietud en Ribeira y ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la localidad, especialmente, en la zona portuaria, donde varias de las cámaras de videovigilancia llevan tiempo inoperativas.

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A este respecto, la alcaldesa, María Sampedro, señaló que instará a Portos de Galicia para que reactive todos los sistemas de seguridad en el puerto, dado que además de actuar como elementos disuasorios también pueden resultar de gran utilidad para aportar luz a sucesos como el del martes.