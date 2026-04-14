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Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira

Fuentes consultadas de la Comisaría de la Policía Nacional confirman que la persona fallecida ha sido descubierta de madrugada

Los agentes de la Policía Nacional trabajando este martes en el lugar donde ha aparecido el cadáver

Los agentes de la Policía Nacional trabajando este martes en el lugar donde ha aparecido el cadáver / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

La localidad de Ribeira se despierta este martes con el corazón en un puño después de que se haya encontrado el cadáver de una persona en el puerto de la localidad.

Fuentes consultadas de la Comisaría de la Policía Nacional confirman a EL CORREO GALLEGO -medio del mismo grupo editorial que FARO- que la persona fallecida ha sido descubierta de madrugada, pero que por el momento no pueden facilitar más datos.

La Comisaría de la Policía Nacional en Ribeira

La Comisaría de la Policía Nacional en Ribeira / RibeiraSUP

Los agentes todavía trabajan en el lugar

Asimismo, estas mismas fuentes explican que los agentes a cargo de la investigación todavía están sobre el terreno, por lo que todavía es pronto para saber la identidad de la persona que ha muerto este martes en Ribeira y que ha aparecido en la zona portuaria.

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