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Crimen machista

El asesino de Tulia en Córdoba acudió el sábado a su vivienda armado con un martillo, pero nadie solicitó el ingreso en prisión

El individuo le destrozó el equipo de música y amenazó con reventar el piso, sin embargo, la víctima rechazó un acompañamiento policial para acudir al juicio que tenían ayer lunes

Policías justo en el bloque donde ocurrió el crimen machista, ayer, en el barrio cordobés de La Fuensanta.

Policías justo en el bloque donde ocurrió el crimen machista, ayer, en el barrio cordobés de La Fuensanta. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba

El presunto asesino de Tulia, la mujer fallecida este lunes en el barrio de la Fuensanta a manos, supuestamente, de su expareja, fue detenido el sábado pasado después de entrar en su vivienda armado con un martillo, destrozarle el equipo de música, agarrarla del pecho y amenazarla con destrozar su hogar, según consta en la denuncia. El juzgado de Guardia le prohibió acercarse a la fallecida, a menos de 500 metros, a la espera del juicio rápido que iba a celebrarse ayer lunes.

Se trata de la información facilitada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que subraya que ni la Fiscalía ni ninguna otra parte personada en el procedimiento solicitaron el ingreso en prisión provisional, ni ninguna otra medida distinta a la acordada. Finalmente, la expareja de Tulia la asesinó ayer en la vivienda, presuntamente, agrediéndola con un arma blanca.

Fuentes oficiales confirman a Diario CÓRDOBA que la víctima rechazó el acompañamiento policial que se le ofreció para acudir al juzgado. El supuesto agresor, que residía en la misma comunidad de vecinos, tenía una orden de alejamiento que habría quebrantado, pero la Policía Nacional solo puede intervenir cuando es informada de que esto ocurre por la propia víctima o por testigos.

El único antecedente judicial entre ambos, dos días antes del crimen

Allegados de la fallecida señalan que era una mujer maltratada, pero el TSJA precisa que, hasta la fecha, el único antecedente judicial entre el detenido y la víctima previo al crimen es su puesta a disposición de la plaza 6 de Instrucción de Córdoba el sábado pasado, 11 de abril, dos días antes. El juzgado acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes, como se indica, la imposición de la prohibición de comunicación y aproximación a menos de quinientos metros de la fallecida por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género.

Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Tanto el investigado como la víctima quedaron citados para acudir ayer lunes a la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba, para la comparecencia que prevé el artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la celebración, en su caso, de un juicio rápido.

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Por el momento, el investigado por este último crimen machista no ha pasado a disposición judicial para responder por estos nuevos hechos. La Policía Nacional tiene un margen de 72 horas para llevar a este individuo a declarar ante el juez y continúa trabajando en el esclarecimiento de lo ocurrido.

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