Rescatan en Vigo a un hombre que se precipitó por un terraplén de 8 metros en la Avenida do Aeroporto
El hombre estaba «ebrio» y «alterado» en el momento en el que se precipitó, según relatan de agentes de la Policía Local
Europa Press
Un operativo a cargo de los Bomberos de Vigo y un amplio despliegue policial acudió, en la madrugada del domingo, al rescate de un hombre que se precipitó por un terraplén de una altura de ocho metros en la Avenida do Aeroporto. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro.
El incidente ocurrió en torno a las 01.20 horas. Fuentes del parque vigués, que desconocen los motivos de la caída, la describen como una "operación un poco compleja", que finalmente "salió bien". Para ello, movilizaron dos camiones: uno de ellos, un vehículo escalera, con el que tuvieron que realizar un puente grúa. Además, utilizaron una camilla para el rescate.
El hombre estaba «ebrio» y «alterado» en el momento en el que se precipitó, en base al relato de agentes de la Policía Local. Los mismos estuvieron presentes en el transcurso de la operación junto a otros efectivos de la Policía Nacional. También acudió personal del 061, que trasladó al varón hasta el centro hospitalario.
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