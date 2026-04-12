Pederasta alemán capturado por la Guardia Civil
Abusaba de la nieta de su pareja, le pilaron, huyó y vivía escondido en una casa de campo en España
Redacción
A sus 67 años, tuvo que improvisar una vida clandestina a 2.000 kilómetros de su residencia. No era para menos, pues la fiscalía alemana había emitido sobre él una Orden Europea de Detención y Entrega. La Guardia Civil ha capturado a un ciudadano alemán buscado por seis delitos de agresión sexual y lesiones.
La huida le ha durado un año. Los hechos que se le imputan al prófugo son seis supuestos delitos de agresión sexual y de lesiones. La víctima, una niña de diez años. Es la nieta de la pareja que el presunto agresor tenía en Alemania.
Según ha difundido este domingo el instituto armado, la fiscalía de Traunstein, el partido judicial donde han tenido lugar los hechos, avisó de que el hombre al que buscaba podía estar en España. La Guardia Civil ha investigado su paradero durante varias semanas, hasta dar con él en una humilde casa de campo en una zona rural de La Rioja. El supuesto pederasta había buscado un rincón apartado, de difícil acceso, en medio del campo.
Ha relatado la Guardia Civil que en la operación para su captura ha tenido que intervenir la unidad Pegaso de drones de ese cuerpo policial. Al detenido se le han incautado dos teléfonos móviles y 33 DVDs, en los que la policía alemana está buscando si incluyó material pedófilo.
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