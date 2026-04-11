Surfistas rescatan a un padre y su hija en Malpica tras ser llevados por la corriente
El incidente sucedió alrededor de las 18.15 horas de la tarde del viernes
Europa Press
Un padre y su hija han sido rescatados por surfistas después de que la corriente marina los arrastrase en la playa Area Maior de Malpica de Bergantiños (A Coruña). El incidente, que sucedió en la tarde del viernes, se saldó sin heridos.
Alrededor de las 18.15 horas, según ha confirmado el 112 Galicia, un particular alertó de que un hombre y una menor estaban siendo llevados por la corriente en el arenal. Entonces, avisó de que iba a intentar efectuar su rescate con tablas de surf.
Igualmente, la central de emergencias comunicó el aviso a Salvamento Marítimo, así como a la Policía local, a la Guardia Civil, a Protección civil y al 061. Finalmente, informaron de vuelta de que ya habían sido rescatados y fuera de peligro. Tampoco necesitaron asistencia sanitaria.
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