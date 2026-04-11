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Narcotráfico

Barcos, armas de guerra y el mayor alijo de coca de la historia de la provincia: golpe al narco de Huelva

La Policía Nacional ha intervenido en Gibraleón un cargamento de 5.000 kilos de cocaína

La organización contaba con lanchas rápidas, fusiles Kalashnikov y una compleja estructura de vigilancia

El alijo aprehendido es la mayor cantidad de cocaína intervenida en la provincia de Huelva

El alijo aprehendido es la mayor cantidad de cocaína intervenida en la provincia de Huelva / Policía Nacional

David López Frías

David López Frías

La provincia de Huelva se ha convertido en la nueva puerta de entrada de droga del sur de la península. La presión policial en el Estrecho de Gibraltar ha hecho que las organizaciones criminales expandan su radio de acción y han elegido la costa onubense como la nueva base de operaciones de los narcotraficantes de hachís y cocaína.

Ahora, una operación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, acaba de asestar un golpe que confirma esta tendencia: se ha desarticulado una red que introducía grandes cantidades de cocaína procedentes de Sudamérica. El alijo intervenido, 5.000 kilos de cocaína, es el mayor de la historia de la provincia onubense hasta la fecha.

Este entramado criminal, según fuentes de la investigación contaba con avanzados sistemas de transporte, defensa y herramientas para despistar a las fuerzas de seguridad. Desde lanchas rápidas hasta fusiles de asalto Kalashnikov, pasando por inhibidores de frecuencia para llevar a cabo comunicaciones fuera del radar de la policía. La operación concluyó con 10 detenidos que ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial.

Armas de guerra

La organización recibía y transportaba la droga a través de la provincia de Huelva mediante embarcaciones de alta velocidad. Trasladaban el cargamento hasta dos guarderías ubicadas en la provincia onubense y Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra, una pistola, vehículos, móviles y dinero.

Detalle de los fardos, munición e inhibidores de frecuencias de los narcotraficantes

Detalle de los fardos, munición e inhibidores de frecuencias de los narcotraficantes / Policía Nacional

La droga llegó a España el pasado 13 de marzo, cuando varios miembros de la organización introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva. Empleaban para ello embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto del estupefaciente. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos (más de una tonelada de cocaína) fue interceptada procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo, con el objetivo de para detectar y alertar de cualquier presencia policial. Lo que en argot delictivo se conoce como "dar el agua".

Organizados y peligrosos

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal, según fuentes de la investigación.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En el municipio onubense de Gibraleón, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Diez detenidos

Finalmente, la operación se saldó con 10 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra (cuatro Kalashnikov y un arma larga), una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

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La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

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Hai momentos nos que unha institución se define mellor ca en calquera discurso. Non cando fala de si mesma, senón cando ten que afrontar o incómodo, o delicado, o que doe e divide. Os casos de acoso son un deses momentos. Unha universidade pública non pode permitirse fallar aí. Non pode mirar para outro lado. Non pode relativizar. Non pode tratar como ruído o que para unha persoa pode ser unha experiencia de medo, humillación ou vulneración da súa dignidade. A primeira obriga dunha universidade é moi simple de formular e moi seria de cumprir: escoitar, atender e actuar. Pero actuar non é berrar máis ca ninguén. Actuar non é substituír os procedementos pola temperatura do momento. Actuar non é confundir a firmeza coa precipitación. Hai unha forma de responder que tranquiliza por un instante e fracasa a longo prazo: a do xesto sen rigor, a da frase contundente sen fundamento, a da condena pública que semella dar satisfacción inmediata pero debilita a xustiza. E hai outra máis difícil, menos vistosa cecáis, pero moito máis honesta: a de facer as cousas ben. Niso consiste a responsabilidade institucional. En tomar en serio toda denuncia. En activar os mecanismos previstos. En acompañar ás persoas afectadas. En preservar a súa intimidade. En analizar os feitos. En colaborar coas instancias competentes. E, ao mesmo tempo, en respectar a presunción de inocencia, a confidencialidade e as garantías que sosteñen unha convivencia democrática. Porque ninguén pode ser condenado sen probas, ninguén debería estar sinalado sen que os feitos sexan reais e teñan sido acreditados, porque non se pode afectar ás vidas das persoas por faladurías, por informacións incompletas ou sen respeito aos procedementos. Hai quen presenta estes principios como se uns estorbasen aos outros. Como se defender ás posibles vítimas obrigase a prescindir das garantías. Como se respectar os procedementos fose unha forma de tibieza. Como se a prudencia institucional fose sospeitosa por definición. Eu non o creo. Máis ben creo o contrario: cando unha institución renuncia ás garantías, tamén debilita a causa que di defender. Porque convén dicilo con claridade. Investigar non é encubrir. Gardar a reserva debida non é ocultar. Acompasar unha actuación ao marco legal non é inhibirse. A prudencia, nestes asuntos, non é covardía: é respecto ás persoas, aos feitos e ao dereito. E iso vale para todos. Para quen denuncia, que merece ser escoitada con toda a seriedade. E para quen é sinalado, que non pode ser convertido en culpable por rumor, por presión ambiental ou por veredicto de corredor. Vivimos tempos de inmediatez nas respostas. Un titular chega antes ca unha resolución. Un comentario corre máis ca unha investigación. Un cartel impacta máis ca un expediente. E unha rede social adoita ter pouca paciencia cos matices. Pero as institucións non poden actuar ao ritmo do sobresalto. Non deben moverse pola lóxica do escaparate. O seu deber é outro: soster a serenidade cando falta, poñer método onde hai ruído e non permitir que a dor, lexítima, desemboque na arbitrariedade. A loita contra o acoso merece toda a nosa firmeza. E merece tamén toda a nosa seriedade. Merece universidades que formen, prevengan e actúen. Merece espazos nos que calquera persoa saiba que a súa voz será atendida. Merece tolerancia cero ante as condutas incompatibles coa dignidade humana. Pero merece tamén que non se trivialice a gravidade destes asuntos reducindo todo a consignas, simplificacións ou sentenzas anticipadas. Unha universidade debe ser un lugar seguro. E un lugar seguro non é só aquel no que se condena rápido. É aquel no que se protexe ben. No que se acompaña con coidado. No que se actúa con rigor. No que non se abandona a ninguén, pero tampouco se sacrifica a xustiza á ansiedade pública. No que se entende que os dereitos non poden depender do volume do ruído. Eu creo nesa universidade. Nunha universidade que non cala por comodidade nin fala por impulso. Nunha universidade que non banaliza nin o dano nin as garantías. Nunha universidade que sabe que igualdade e Estado de dereito non son conceptos contraditorios, senón a mesma obriga moral expresada de dúas maneiras. Nunha universidade, en definitiva, que non escolle entre coidar ás persoas e coidar os procedementos, porque sabe que facer unha cousa ben esixe facer tamén a outra. Ao final, todo se resume nunha idea ben sinxela. Nun asunto así, unha institución que coide ás persoas non pode optar nin polo silencio nin polo linchamento. O seu deber é outro: estar á altura. Protexer sen arbitrariedades, escoitar sen prexuízos e actuar sen precipitación, non é debilidade. Chámase civilización. E eu podo afirmar orgulloso que a nosa Universidade de Vigo cumpre coa legalidade vixente en materia disciplinaria e coa necesaria e anhelada igualdade.

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