Muere un hombre en Arzúa tras quedar atrapado entre un tractor y un árbol
El accidente se produjo en el lugar de Bosende mientras realizaba labores agrícolas
El Correo Gallego
Un hombre perdió la vida este jueves en Arzúa tras quedar atrapado entre un árbol y un tractor mientras realizaba labores agrícolas.
El accidente se produjo en el lugar de Bosende y, pese a la rápida movilización de los servicios de emergencia, los equipos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar.
El suceso tuvo lugar en torno a las 20:25 horas de la tarde. En ese momento, el 112 Galicia recibió la llamada de alerta de un particular que había encontrado a su vecino accidentado. Según la información facilitada, el hombre había quedado atrapado entre el tractor y un árbol mientras se encontraba cortando leña.
De inmediato, desde el 112 Galicia se informó a los Bomberos de Arzúa, al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.
Una vez en el punto, los equipos de emergencia procedieron a las tareas de liberación para poder rescatar a la persona. Tras retirar el vehículo, los profesionales sanitarios desplazados solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.
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