Evacuado en helicóptero tras quedar su pierna atrapada por un tractor en Ordes

Una persona tuvo que ser evacuada una persona en helicóptero tras quedar atrapada por un tractor en Ordes. Pese a la aparatosidad del suceso, no fue necesario excarcelar.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de este incidente alrededor de las 18.30 horas. Según indicó un particular, una persona había quedado con la pierna atrapada por un tractor, en el lugar de Froxil, en Ardemil.

Medios aéreos

Ante los datos, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el punto el helicóptero medicalizado con base en Santiago. También acudieron al lugar los Bombeiros de Ordes, aunque cuando llegaron la víctima ya había sido liberada por unos particulares.

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El herido fue finalmente trasladado a bordo de la aeronave. Por último, participaron en este operativo la Guardia Civil y la Policía Local.