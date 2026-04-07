Investigación
En libertad con cargos tras agredir sexualmente a una niña de 6 años en Castellón
El detenido, de 52 años, estaba a cargo de la menor y era amigo de sus padres
Neus Bravo
Un hombre de nacionalidad española y de 52 años ha sido detenido en Castellón por haber, presuntamente, agredido sexualmente a una menor de edad. La víctima de estos hechos tiene tan solo seis años y es la hija de unos amigos del arrestado, Roberto T.R.
Como suele pasar en estos casos, los supuestos actos sexuales tuvieron lugar en un domicilio. Según ha podido conocer El Periódico Mediterráneo, los progenitores de la pequeña tuvieron que abandonar su casa por una urgencia y dejaron a la niña a cargo del detenido, con quien tenían confianza. A la vuelta, encontraron al adulto subiéndose los pantalones y a la niña desnuda, aunque este les dijo que simplemente quería ponerle un pijama a la menor.
Días después, la menor les confesó a sus padres que Roberto T.E. la había sometido a diversas prácticas sexuales cuando se había quedado a su cuidado y al de su hermano, de unos cuatro años. Tras la confesión de la víctima, los padres no dudaron en denunciar los graves hechos.
Agentes de la Policía Nacional de Castellón detuvieron a principios de este mes de abril a Roberto T.E. y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia. La autoridad judicial ha decretado la puesta en libertad con cargos del arrestado.
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