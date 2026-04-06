Los bomberos de A Coruña han recuperado en el mar un cadáver localizado en el entorno de la Dársena durante la madrugada de este lunes 6 de abril, según informa la central de emergencias 112 Galicia. Ha sido alrededor de las 05.30 horas cuando los efectivos de los servicios de emergencias rescataban del agua el cuerpo sin vida, según informan los bomberos en su parte de incidencias. Es el cuarto fallecido en la zona en los últimos nueve años.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de las circunstancias en las que falleció el hombre, de mediana edad y de nacionalidad extranjera, según las primeras investigaciones. El cuerpo fue hallado en las proximidades de la concesión portuaria del club náutico, en las mismas aguas en las que falleció un joven actor en 2017, y tras las que se tomaron medidas de protección para evitar que se repitieran los hechos. Moría solo un mes después de hallazgo del cadáver de otro joven cerca del cantil de la Dársena. En 2022, otro hombre, trabajador del puerto, cayó accidentalmente y se ahogó.

El rescate se ha desarrollado en las inmediaciones de la Dársena coruñesa y en la intervención han participado también efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil, además de personal de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

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Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña. / Carlos Pardellas

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