Parque del Agua
Aparece un cuerpo sin vida en un parque de Zaragoza
Un viandante alertó a la Policía sobre las 17:15 horas del hallazgo en la ribera izquierda del Parque del Agua de Zaragoza
Israel Salvador
El hallazgo de un cadáver en el Parque del Agua de Zaragoza ha alterado la calma a última hora de la tarde de este lunes en una de las zonas más transitadas del entorno del Ebro. El cuerpo ha sido localizado en la ribera izquierda, en un punto próximo al parque, después de que un viandante alertara a la Policía a las 17.15 horas al percatarse de su presencia entre la vegetación.
Tras recibir el aviso, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona para facilitar las primeras labores de inspección. Posteriormente, también han acudido agentes de la Policía Científica, encargados de recabar indicios que puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del suceso, así como un profesional forense que ha realizado una primera valoración del cuerpo sobre el terreno.
El cadáver se encontraba entre la maleza, en un punto apartado y alejado del paseo principal, una circunstancia que ha permitido que el trabajo policial se desarrollara con cierta discreción pese a tratarse de un espacio muy frecuentado habitualmente por corredores, ciclistas y personas que pasean a diario por el Parque del Agua.
Precisamente, la zona en la que se ha producido el hallazgo es uno de los enclaves de paso más utilizados por los zaragozanos, especialmente a esa hora de la tarde. Sin embargo, la ubicación exacta del cuerpo, fuera del camino habitual y oculto por la vegetación de ribera, ha evitado una mayor presencia de curiosos durante la intervención.
Una vez concluidas las primeras diligencias, el cuerpo ha sido retirado por los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia que permitirá determinar las causas de la muerte.
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