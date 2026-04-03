Un fallecido y un herido grave tras una salida de vía en Coristanco

Un joven falleció y otro resultó herido grave tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban cuando circulaban por la AC-552, en Coristanco. Al parecer, el vehículo acabó colisionando contra un poste de hormigón, a la altura del kilómetro 38.

Un particular alertó al 112 Galicia a las 18.15 horas de este jueves. Según indicó, se trataba de una salida de vía de un turismo con dos ocupantes. Finalmente, según informa 112 Galicia, el conductor falleció y el acompañante fue evacuado en una ambulancia al hospital de referencia.

Los gestores del 112 Galicia movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó hasta el punto un helicóptero medicalizado.

También fueron alertados los Bomberos de Carballo, los miembros del GES de Ponteceso, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco.

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Una vez en el lugar, los bomberos indicaron que no fue preciso excarcelar al conductor, pero sí colaboraron con el personal sanitario para sacarlo del interior del turismo.