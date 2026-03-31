Muere una percebeira en Porto do Son arrastrada por un golpe de mar

Una vecina de Porto do Son perdió la vida en la mañana de este martes en esa localidad arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebes.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en la zona de Baroña, en un punto de la costa cercano al castro. Un testigo alertó al 112-Galicia de la caída de una mujer al mar, por lo que se desplegó de inmediato un operativo de búsqueda en el que participó un helicóptero.

Poco después, el cuerpo sin vida de la percebeira, adscrita a la cofradía sonense, fue localizado en el agua y rescatado por los equipos de emergencia, que lo trasladaron a tierra en una lancha.

En ese momento aún no había dado tiempo a movilizar los recursos de Salvamento Marítimo y del Servizo de Gardacostas de Galicia.

Muchos de los recursos activados para el operativo de rescate fueron anulados, pues nada podía hacerse ya por salvarle la vida. Con todo, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron a todos los organismos competentes, como Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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El cadáver fue trasladado al muelle de Porto do Son, donde permanece a la espera de que la autoridad judicial decrete el levantamiento.