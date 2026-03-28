Muere un surfista en una playa de Oia
El primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Porto Senín
Europa Press
Un surfista ha fallecido en la mañana de este sábado en una playa de Oia (Pontevedra). Fue sacado del mar por otros surfistas que se encontraban en la zona.
Tal y como ha confirmado el 112 Galicia en su boletín informativo, recibieron el primer aviso por este suceso alrededor de las 11.30 horas, cuando un particular alertó de que había una persona desmayada en el agua, al lado de la playa de Porto Senín.
A continuación, Emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió hasta la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se movilizó al Grupo Acuático del GES da Guarda y a la Guarda Civil.
Finalmente, la persona fue rescatada del agua por otros surfistas. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, se confirmó su fallecimiento.
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