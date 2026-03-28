En Rioja
Se entregan los presuntos asesinos de una mujer en Almería
Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez serán puestos a disposición judicial "en las próximas horas"
EFE
La Guardia Civil ha informado este sábado de que, "a consecuencia de la presión mediática y búsqueda intensa" llevada a cabo por los agentes de este cuerpo, se han entregado voluntariamente los presuntos autores de matar a una mujer y herir de gravedad a su marido el pasado martes en un cortijo de Rioja (Almería).
Según ha indicado la Comandancia de Almería, Javier Nieto Santiago y Rocío Rodríguez Gómez, a los que el instituto armado había identificado públicamente junto a sus imágenes para solicitar colaboración ciudadana con el fin de localizarlos, serán puestos a disposición judicial "en las próximas horas".
La Guardia Civil, que ha destacado asimismo las gestiones desempeñadas por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de La Policía Judicial de Almería, ha informado de que los sospechosos son el hermano y la cuñada del varón herido y ambos son además los propietarios de la vivienda de la rambla Conquín donde se desató el tiroteo.
Estos dos hermanos tienen antecedentes por problemas familiares y amenazas. La víctima mortal deja cuatro hijos huérfanos, tres de ellos menores de edad. Por su parte, el herido -hermano del agresor y marido de la fallecida- continúa ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense.
El escenario del crimen albergaba dos cultivos con cerca de 1.400 plantas de marihuana y tenía dos enganches ilegales a la red de fluido eléctrico que abastecían la plantación.
Durante las últimas horas de este viernes la Guardia Civil desplegó un amplio operativo en el municipio almeriense de Tabernas. La búsqueda de los dos prófugos se había centrado con mayor fuerza en esta localidad debido a que allí residen familiares del matrimonio.
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La excavación arqueológica del convento pontevedrés de Santa Clara arrancará en mayo
- Dos detenidos en Cangas por 23 estafas en varios locales de hostelería y de electrodomésticos