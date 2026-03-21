Investigación
Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado
A. T. B.
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor ha intentado suicidarse tras cometer el crimen sin que se conozca su actual estado de salud.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
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