La madre de la niña arrojada a un contenedor en Mallorca: "El mayor error de mi vida fue tirar el bebé a la basura"

La madre de la recién nacida que fue arrojada a un contenedor de basuras en Porto Cristo ha asegurado que pensó que estaba muerta. "El mayor error de mi vida fue tirar el bebé a la basura. Yo en ningún momento creí que estaba vivo, solo vi sangre. En ningún momento lo hubiera hecho", ha afirmado ante el jurado popular que debe decidir sobre su culpabilidad.

La acusada, que se enfrenta a una petición de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. En su declaración ha explicado que tres días antes había acudido al hospital de Manacor. "Fui al ginecólogo porque sangraba bastante. Me dijo que estaba embarazada, yo no lo sabía. Me hizo una ecografía, no me la entregó y me mandó a casa", ha relatado.

Según su versión, estuvo en una casa que le dejó su expareja hasta que en la tarde del 2 de noviembre de 2023 empezó a sentir "mucho dolor, muy fuerte". "No aguantaba, llamé a mi hermana y me vinieron a buscar. Íbamos para el hospital de Manacor", ha afirmado. Durante el trayecto, pararon en Porto Cristo por sus fuertes dolores. "Noté que algo me empujaba para abajo y cuando me di cuenta me salió. Vi mucha sangre y pedí que me dieran algo para limpiarme. Se lo di a Gustavo [su cuñado], subí a casa de mi hermana y me limpié un poquito. Luego me marché en autobús sin decirles nada", ha contado.

Su cuñado, que conducía el coche donde la mujer dio a luz y que se enfrenta también a prisión permanente, ha explicado que él se había apeado cuando nació. "Cuando expulsó el feto yo estaba fuera, no lo vi en ningún momento", ha afirmado. Según su versión, la madre le dio la ropa que se había quitado sin decirle que había dado a luz. "Yo pensé que le había venido la menstruación", ha sostenido. El hombre ha admitido que llevó esas ropas a un contenedor y las tiró, sin saber que la niña estaba ahí.

La otra acusada, hermana de la madre y pareja del hombre, también se ha desvinculado de lo ocurrido. "En ningun momento vi un feto", ha afirmado. La Fiscalía le imputa un delito de omisión del deber de socorro y reclama para ella una multa.

Prisión permanente

En sus conclusiones definitivas, la fiscal mantuvo su petición de prisión permanente para la madre de la bebé y su cuñado por un delito de asesinato. "Mataron a la bebé porque sabían que si la tiraban al contenedor iba a morir. Tenían un hospital a 400 metros", ha señalado. En su alegato, ha argumentado que actuaron con alevosía, porque se trataba un recién nacido indefenso. "No hay ninguna imprudencia, hay intención de quitarse de enmedio a la bebé. Se deshicieron de ella, hay una intención de matar", ha asegurado, para resaltar después que tanto los forenses como los peritos contratados por la defensa coincidieron en señalar que la niña "estaba viva".

El abogado de la madre, por su parte, ha solicitado su absolución. El letrado ha argumentado ante el jurado popular que se trató de un "aborto espontáneo" y aunque ha asegurado que "su acción es totalmente reprobable", no es delictiva. Ha incidido en que "no hay asesinato porque el bebé se hubiese muerto", en alusión a sus posibilidades de superviviencia. "Es parecido a intentar matar a un muerto", ha apostillado. También ha aludido a la gravedad de la pena que reclama la Fiscalía: "No estamos ante una persona que coge a un niño, le pega cuatro puñaladas y lo mata. La pena es la misma, pero no estamos en el mismo caso".

"Fue una desgracia"

La letrada del cuñado de la mujer, en el mismo sentido, ha reclamado la absolución del hombre. "No sabía que estaba embarazada ni presenció la expulsión del feto", ha sostenido. "Lo único que hizo fue llevarlo al contenedor", una acción que "no causó lesiones" y que incluso ha presentado como beneficiosa para la bebé al tratarse de un lugar público donde alguien podía verla. También ha intentado convencer al jurado popular de que el hombre "no tenía ninguna relación con la víctima", ya que no está casado con la hermana de la madre: "No es el tío, tiene la misma relación que cualquier persona de la calle". "Lo que hizo es una barbaridad, pero no es un delito. Fue un accidente, una desgracia", ha sentenciado.

Finalmente, el abogado de la tía de la bebé ha destacado que "nadie vio a la mujer cerca del contenedor" y ha incidido en que no vio al feto "en ningún momento", por lo que no fue consciente de que estuvieran deshaciéndose de una recién nacida.

Tras los informes, los tres procesados han renunciado a su derecho a la última palabra. La magistrada que preside el juicio, Samantha Romero, ha anunciado que mañana a mediodía tiene previsto entregar al jurado popular el objeto del veredicto, el cuestionario con el que deberán decidir sobre lo ocurrido y la responsabilidad penal de los tres acusados.