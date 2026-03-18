Cuatro heridos por el incendio de una vivienda en Ferrol

Cuatro personas han sido trasladadas este miércoles al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol tras resultar heridas por el incendio de una vivienda en el número 30 de la calle Cuntis, en el barrio ferrolano del Ensanche, según ha informado la Axencia Galega de Emerxencias.

El suceso trascendió por un aviso de los bomberos de la ciudad al 112 Galicia en torno a las cinco y cuarto de la madrugada, cuando los efectivos contraincendios se movilizaron tras una llamada de un particular. Las llamas afectaron a la segunda planta del inmueble, que cuenta con bajo y tres pisos.

Así, el alertante indicó en un «primer momento que no había personas en el interior», pero los bomberos comunicaron «minutos más tarde que podría haber gente dentro de la vivienda».

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Por ello, el 112 Galicia informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a las policías Local y Nacional en el marco de un despliegue que obligó a evacuar el edificio y «afrontar unas tareas de extinción que se vieron dificultadas por la gran acumulación de material y enseres en el interior de la vivienda».