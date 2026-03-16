Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encierro en Olimpia ValenciaMuere Fernando FrancoDiésel a más de 2 eurosVigo Mundial 2030Motor combustión Peugeot 2008Felipe VI México
instagramlinkedin

En Villavicencio de los Caballeros

Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

La víctima, de 75 años, cayó en el sistema de conducción subterránea similar al suelo radiante actual

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl.

Ambulancia de soporte vital básico Sacyl. / EP

EFE

Valladolid

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado en su web que en torno a la una de la tarde de este lunes una llamada les ha alertado de la caída y han movilizado a varios servicios de auxilio y sanitarios.

En concreto, la sanidad regional ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Noticias relacionadas

En el lugar del suceso, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer por lo que se ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
  2. El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
  3. Jóvenes que escapan del alquiler en Vigo y se hacen propietarios: «Todo son precios desorbitados sin sentido»
  4. El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
  5. La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
  6. Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
  7. Vigo exhibe dinamismo urbanístico al cobijo del nuevo PXOM: se han tramitado más de 3.300 proyectos desde su aprobación
  8. Salgueiros perde a un mozo comprometido, cofundador de Vai Nela

Vilagarcía y Cambados se quedan sin ayudas de la Diputación que podían alcanzar los 700.000 euros

Vilagarcía y Cambados se quedan sin ayudas de la Diputación que podían alcanzar los 700.000 euros

La defensa del condenado por el crimen de Coia pide bajar su pena de prisión a un máximo de 8 años

La defensa del condenado por el crimen de Coia pide bajar su pena de prisión a un máximo de 8 años

Pakistán vuelve a bombardear Kabul y causa víctimas en un hospital, según los talibanes

Pakistán vuelve a bombardear Kabul y causa víctimas en un hospital, según los talibanes

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

El aeropuerto de Oporto anuncia 14 nuevas puertas de embarque: «Nuestra ambición es hacer un aeropuerto de 30 millones de pasajeros»

El aeropuerto de Oporto anuncia 14 nuevas puertas de embarque: «Nuestra ambición es hacer un aeropuerto de 30 millones de pasajeros»

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

Un informe técnico sobre el accidente de Adamuz apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes

El polvo de una obra genera una falsa alarma de incendio en Vilagarcía

El polvo de una obra genera una falsa alarma de incendio en Vilagarcía
Tracking Pixel Contents