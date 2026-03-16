Hornachos arropa en silencio a la familia de Francisca Cadenas

Con cinco minutos de silencio absoluto. Así ha mostrado el pueblo de Hornachos (Badajoz) su solidaridad y apoyo a la familia de Francisca Cadenas.

A partir de las 19.30 horas, cientos de hornachegos y habitantes de pueblos de alrededores se han dado cita en la plaza de España de la localidad para honrar la memoria de Francis, vecina que desapareció hace casi 9 años y cuyos restos óseos han sido localizados hace unos días por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a escasos metros de su vivienda.

Así ha estado esta tarde la plaza de Hornachos. / Antonio Castaño

Los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Hornachos han finalizado con esta concentración silenciosa marcada por la empatía, respeto y entereza de un pueblo totalmente volcado con sus vecinos. También ha contado con la presencia de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro y la subdelegada del Gobierno, Maribel Cortés, entre otros altos cargos.

Antonio Castaño

Previamente a esos cinco minutos de silencio multitudinario, Francisco Buenavista, alcalde de la localidad, destacaba la unión y compromiso de los hornachegos, así como la perseverancia y trabajo de la Guardia Civil, "que han logrado culminar con éxito una investigación que se ofrecía imposible", ha señalado el alcalde.

Francisco Buenavista se ha dirigido a la familia Meneses Cadenas para hacerles saber que “el pueblo de Hornachos se une a vuestro dolor” y que “Hornachos no olvida a Francisca Cadenas”. Tras ello, el alcalde ha lanzado un mensaje claro de condena a cualquier forma de violencia y ha recalcado que “Hornachos es un pueblo de gente buena” y que “renegamos públicamente a aquellos que resulten ser responsables de la muerte de Francisca”.

Silencio, aplausos y palabras

Para que el silencio no fuera lo único que honrara la memoria de Francis, el pueblo de Hornachos se fundió en un gran aplauso dedicado a la familia Meneses Cadenas. José Antonio Meneses, hijo menor de la familia, ha tomado la palabra para agradecer a sus vecinos y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, “quienes gracias a su esfuerzo mi madre puede descansar en paz”; pedir cautela y cuidado a los medios de comunicación y dirigirse a la defensa de aquellos que acabaron con la vida de Francis “para que piense y reflexione si con los determinados comentarios que hace, él es consciente del daño que le está ocasionando a nuestra familia”, ha subrayado el hijo menor.

Antonio Castaño

Para finalizar esta convocatoria, José Antonio Meneses ha pedido a todo el pueblo de Hornachos y a cualquier persona que entienda su dolor, “que cuando nos vean y sean conscientes de que no podemos más, que nos ayuden a levantarnos, porque el proceso que nos queda es largo mientras luchamos por que se haga justicia”.

Flores y velas para Francis

Tras la concentración, los amigos de la familia se han dirigido al pasaje donde Francis fue vista por última vez en la noche del 9 de mayo de 2017 para rendirle homenaje y depositar flores y velas en este lugar que lleva su nombre.

El próximo 9 de mayo el pueblo de Hornachos volverá a concentrarse en recuerdo a Francisca Cadenas.