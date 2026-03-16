La Guardia Civil insiste en "los nexos de unión" de los ex del PAR con Samper en la investigación a Forestalia

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil entró el pasado 3 de marzo en las dependencias de más de una decena de localizaciones vinculadas a la trama de Forestalia. La llamada operación Perserte se saldó con seis detenidos, puestos en libertad horas después, y una gran cantidad de documentación que desde entonces analizan los agentes de la Guardia Civil, que siguen ampliando los informes y las diligencias vinculadas a un caso que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal según sea la persona investigada. Y una investigación que vuelve a unir a Fernando Samper, dueño de Forestalia, con viejos conocidos de la política aragonesa.

En concreto, con Alfredo Boné (consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Aragón entre 2002 y 2011), Luis Marruedo (viceconsejero en el mismo departamento) y Ana Cristina Fraile (exjefa de gabinete de Boné). Los tres, ya vinculados en las primeras diligencias por la venta de la consultora Athmos Sostenibilidad a Samper, vuelven a aparecer gracias a la documentación obtenida en los registros.

Según los agentes de la Guardia Civil, la información encontrada el pasado 3 de marzo sirve para "haber documentado nexos de unión entre diferentes actores incorporados en las presentes diligencias". La UCOMA recuerda que estos tres exmiembros del PAR estuvieron "ligados de algún modo u otro en su anterior etapa en la Consejería de Medio Ambiente de Aragón de la que depende el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)". El organismo de gestión ambiental de la comunidad también forma parte de la investigación de la Guardia Civil, que hasta la fecha se centra en la etapa dirigida por Jesús Lobera, entre 2016 y 2023, y con menciones a Carlos Ontañón, otro histórico político vinculado al Partido Aragonés que fue el primer director del Inaga. Este análisis de los "nexos de unión" es utilizado por la Guardia Civil también para recordar la unión de Fernando Samper con Eugenio Domínguez, ex alto cargo en el Ministerio de Transición Ecológica.

En otro apartado de las diligencias, la UCOMA señala la transferencia de participaciones desde Fernando Sol (empresa central de las operaciones de Fernando Samper) a Athmos Sostenibilidad, consultora medioambiental que poseían entre Boné, Marruedo y Fraile. "Esta vinculación entre Athmos Sostenibilidad y el grupo Forestalia viene también determinada con base en los contratos a los que se hace referencia en una escritura pública de 2018 (compraventa de la sociedad), de fecha 2016 y 2018", resumen los agentes.

A renglón seguido recuerdan que la operación toma "más relevancia" cuando a finales de 2018 se elabora un contrato para vender la sociedad Athmos Sostenibilidad a Nearco Renovables "por un importe de cuatro millones de euros". Un pago que está bajo estudio de la Guardia Civil, a la que no le cuadran las cuentas y que considera que el grupo que preside Samper abonó 443.000 euros de más respecto a las cantidades inicialmente pactadas. La propia UCOMA destaca que tanto Fraile como Marruedo se incorporaron poco después a Forestalia.

Otro contrato y Ontañón

Las conexiones entre Fernando Samper y miembros del Partido Aragonés no se quedan ahí. El registro de la casa en Zaragoza del presidente de Forestalia se saldó con la recogida de documentación, entre la que se encontraba un organigrama de los equipos de dirección de la empresa aragonesa de renovables y un contrato privado entre Samper y Fraile, firmado a comienzos de junio de 2015.

El último nombre vinculado al PAR que se ha sumado a la investigación de la Guardia Civil es el de Carlos Ontañón, quien fuera el primer director del Inaga desde su creación en 2003 y hasta 2012. La Benemérita lo trata como "una figura de especial relevancia" para el desarrollo de Forestalia en Aragón y en la relación de la empresa con el Inaga. En la misma investigación los agentes de la Guardia Civil ya hablan de estudiar "información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón".

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Ontañón también es recuperado por el UCOMA en los testimonios sobre las reuniones entre Forestalia y el Inaga. El exdirector del organismo es, desde hace unos años, director de Transición y Medio Ambiente en la empresa de Samper.