Dispositivo policial en el centro de Vigo por el fallecimiento de una mujer de edad avanzada en su piso

Este domingo, sobre las 14.00 horas de la tarde, los vecinos de Vigo pudieron ver un llamativo despliegue en la céntrica calle Venezuela: tres coches de policía y un vehículo de una funeraria local.

Según informa la Policía Nacional, el dispositivo se encontraba en el lugar para recoger el cadáver de una mujer de edad avanzada. El cuerpo no presentaba ningún signo de violencia y los agentes informan de que todo apunta a una muerte por causas naturales.

Los agentes descartan la relevancia penal del suceso.