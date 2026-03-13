Investigación en Quintanar de la Sierra
Detienen a un hombre por retener a dos mujeres con un arma de fuego y un cuchillo en un pueblo de Burgos
El varón ha huido de la vivienda y ha sido arrestado por los agentes a las afueras de Quintanar de la Sierra; las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había retenido a dos mujeres en una vivienda de Quintanar de la Sierra (Burgos), a la que impedía el acceso a los sanitarios, mientras portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Han sido los sanitarios del centro de salud de la localidad burgalesa los que han avisado, sobre las tres y media de la tarde, a la Guardia Civil tras recibir una llamada para una atención a domicilio en la que estaba implicada una persona en estado alterado y agresivo.
A su llegada a la vivienda, los sanitarios se han encontrado con un hombre que portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate -o palo-, y que les ha impedido acceder a la casa donde mantenía retenidas a dos personas; poco después se ha personado la patrulla de la Guardia Civil.
Finalmente, el hombre ha huido de la vivienda y ha sido detenido por los agentes a las afueras de la localidad; las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso.
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