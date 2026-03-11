Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Incendio

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

El suceso se produjo a las 22:44, cuando el número 112 de emergencias recibió numerosas llamadas

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos.

Imagen de archivo de un camión de bomberos en un incendio en Burgos. / Santi Otero

EFE

Tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio que se declaró en torno a las 22:45 horas de este martes en un edificio de Miranda de Ebro (Burgos).

El servicio autonómico de emergencias 112 ha detallado en su web que a las 22:44 horas recibió varias llamadas alertando de un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en el que al menos dos personas estaban en su interior sin poder salir.

Desde el 112 se avisó a la Policía Nacional y a la Local, a los bomberos y a las emergencias sanitarias que enviaron dos unidades de soporte vital avanzados, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudió al lugar una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava.

El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Noticias relacionadas

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  2. La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
  3. El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
  4. El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
  5. Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
  6. Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
  7. Final feliz a cuatro días en altura
  8. El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes

Podemos y Sumar-IU afrontan las elecciones en Castilla y León como un examen a su estrategia en pleno debate sobre la unidad

Podemos y Sumar-IU afrontan las elecciones en Castilla y León como un examen a su estrategia en pleno debate sobre la unidad

La Agencia Internacional de la Energía plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética

La Agencia Internacional de la Energía plantea la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia para frenar la crisis energética

El Gobierno gana tiempo con una ronda parlamentaria y esperará a los pasos en la UE para aprobar el plan antiiflación

El Gobierno gana tiempo con una ronda parlamentaria y esperará a los pasos en la UE para aprobar el plan antiiflación

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

El banquero que logró la imputación de Rajoy y dos de sus ministros en Andorra declara ante el tribunal que juzga a los Pujol

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

Irán lanza una nueva oleada de bombardeos contra Israel y bases estadounidenses en Irak

El PSOE plantea rebajar los umbrales penales por exceso de velocidad: «No habrá cárceles llenas, pero sí más conductores juzgados y sin carné»

El PSOE plantea rebajar los umbrales penales por exceso de velocidad: «No habrá cárceles llenas, pero sí más conductores juzgados y sin carné»
Tracking Pixel Contents