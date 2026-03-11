Cae una banda en Barcelona vinculada a la Camorra que enviaba grandes cantidades de droga a Italia

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada principalmente al tráfico de drogas a gran escala, con envíos periódicos de sustancias escondidas entre mercancía legal desde Catalunya hacia Italia. La banda estaría vinculada a la Camorra napolitana, según la policía.

La investigación finalizó con 10 detenidos de entre 25 y 46 años y la incautación de drogas y 140.000 euros en efectivo, en 9 registros realizados el pasado 3 de marzo en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat.

La investigación se inició el 7 de febrero de 2025 en Cornellà, a raíz de una actuación de la Guardia Urbana de la localidad, que en un polígono industrial detectó una presunta transacción de sustancias estupefacientes entre un camionero y el conductor de un vehículo. Como resultado de las comprobaciones se intervino el turismo en el que se transportaban tres mochilas con 70 kg de cocaína.

A partir de estos hechos, la DIC asumió una compleja investigación que permitió confirmar la existencia de una organización criminal asentada en la ciudad de Barcelona, desde donde se adquirían las drogas, se organizaban los transportes y se coordinaba toda la operativa necesaria para trasladarlas y ocultarlas entre mercancía legal con Italia como destino final, ya fuera mediante camiones o por vía marítima en ferris que salían del puerto de Barcelona.

Las primeras gestiones de los investigadores permitieron identificar inicialmente a cuatro personas implicadas en la transacción fallida de febrero de 2025 que dio origen a la investigación de la DIC, dada la magnitud de los hechos.

El presunto jefe de la organización criminal, estrechamente relacionado con la mafia napolitana, junto con su pareja disponía de un lujoso inmueble en el barrio de Diagonal Mar de Barcelona, desde donde dirigía la operativa para coordinar los transportes de droga hacia Italia. El carácter itinerante del principal investigado, que viajaba frecuentemente fuera del territorio, dificultó el avance de las investigaciones policiales.

Esta persona se encargaba de contactar y reunirse con los presuntos proveedores de droga y, una vez acordada la entrega, hacía que otro miembro de la red viajara desde Nápoles pocos días u horas antes para recibir la mercancía ilegal en un punto previamente acordado donde se realizaba el intercambio.

Si las cantidades de droga eran elevadas, las transacciones se realizaban en una nave de Montcada i Reixac, donde escondían estas sustancias entre la carga legal, muy a menudo fruta y pollos. Si se trataba de cantidades más pequeñas, las reuniones se realizaban en zonas industriales de Cornellà o de la Zona Franca, en plena vía pública, donde las bolsas con droga se introducían directamente en las cabinas de los camiones en cuestión de segundos.

A partir de ahí, los camiones iniciaban el transporte hacia Italia por carretera o esperando la salida de ferris desde el puerto de Barcelona con destino al puerto de Civitavecchia.

Camiones interceptados

Durante la investigación, además de los 70 kg de cocaína iniciales, se realizaron dos intervenciones más de grandes cantidades de droga: El 1 de agosto, en Borrassà (Alt Empordà): en un camión que transportaba fruta con destino a Italia se incautaron 180 kg de cocaína, 200 kg de hachís y 10 kg de marihuana. El conductor fue detenido, y el 8 de septiembre, en Riudellots de la Selva (Girona): en otro camión que transportaba pollos con destino a Italia se localizaron 49 kg de cocaína y 307 kg de hachís. El camionero también fue detenido.

Desde el inicio de la investigación hasta su fase final, los investigadores relacionan a la red criminal con unos quince transportes terrestres de este tipo.

Vínculos con la Camorra

El núcleo principal de la organización estaba formado por miembros procedentes de Nápoles, que en alguna ocasión se habían reunido en Barcelona con miembros de la Camorra italiana. Según Mossos, estas vinculaciones, junto con el hecho de que durante la investigación utilizaran algunos inmuebles y locales de Barcelona relacionados en operaciones anteriores con miembros de esta organización mafiosa, permitieron inferir una posible colaboración o pertenencia a la misma por parte de algunos investigados.

El martes 3 de marzo, unos 150 agentes de los Mossos d’Esquadra participaron en el operativo final para ejecutar las órdenes judiciales de registro en tres inmuebles de Barcelona y seis de L’Hospitalet de Llobregat, además de realizar las detenciones de las personas identificadas.

Como resultado del operativo se incautaron más de 2 kg de cocaína, cantidades menores de metanfetamina, marihuana y hachís, más de 140.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, un vehículo de alta gama y una motocicleta. En total fueron detenidas 10 personas, que el 5 de marzo pasaron a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Cornellà, con el apoyo de la Fiscalía Territorial de L’Hospitalet de Llobregat-Cornellà, que ha supervisado la operación.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones. A todos los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.