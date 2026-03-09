Un camión que transportaba leche vuelca en Vilalba (Lugo) y pierde combustible tras el accidente

Un camión que transportaba leche ha volcado este lunes en Vilalba (Lugo) y a causa de este accidente perdió parte de su combustible, aunque los bomberos resolvieron de manera rápida la situación, según Emergencias.

El percance ocurrió poco antes de las tres de la tarde en el kilómetro 10 de la LU-541, en Ladra, indica el 112, y el aviso lo dio un particular.

Inicialmente se pensó que el conductor podía haber quedado atrapado, pero finalmente logró salir por sus propios medios.

Noticias relacionadas

En el operativo participaron Emergencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Vilalba, Guardia Civil de Tráfico y los servicios de conservación de carreteras.