Sucesos
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Córdoba y detiene a una mujer
El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, presenta heridas compatibles con arma blanca
No se descarta que víctima e investigada mantuvieran una relación sentimental
Manuel Á. Larrea
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor (Córdoba). El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, encontrado de madrugada en un domicilio de la localidad cordobesa, presentaba heridas compatibles con arma blanca.
Una mujer ha sido detenida como investigada, según ha confirmado la Benemérita, que ahora trata de discernir el motivo de los hechos. No se descarta que mantuvieran una relación sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros
- Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago
- Siete empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro
- Un hombre muere en plena calle en Chapela