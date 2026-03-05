Muere un joven de 23 años y otros tres resultan heridos al chocar su coche contra un árbol en Lugo
Uno de los ocupantes se encuentra en estado muy grave, otro presenta heridas de carácter grave y el tercero sufrió lesiones leves
Un joven de 23 años ha fallecido y otros tres resultaron heridos la pasada madrugada en un accidente de circulación que se produjo en el Paseo del Río Rato, uno de los parques periurbanos que forman el llamado cinturón verde de la ciudad de Lugo.
Sobre la 1:50 horas, uno de los ocupantes del vehículo llamó al teléfono 112 para informar de que habían tenido un accidente, que había cuatro personas dentro del coche y que no podían salir. El Ayuntamiento de Lugo confirmó que el accidente se produjo a la altura del restaurante del Paseo do Rato, cuando el coche en el que viajaban las víctimas se salió de la vía y acabó impactando contra un árbol.
Efectivos del Parque de Bomberos de Lugo, que se desplazaron al lugar del siniestro, confirmaron que fue preciso excarcelar a los ocupantes del coche y evacuarlos al HULA. Uno de ellos se encuentra en estado muy grave, otro presenta heridas de carácter grave y el tercero sufrió lesiones leves.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local, de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de Lugo.
Según ha informado el Ayuntamiento de Lugo, el coche accidentado circulaba en sentido Madrid. La Policía Local está en estos momentos elaborando el correspondiente atestado del siniestro para determinar las causas exactas del mismo.
