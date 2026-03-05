Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria

Homicidios investiga si la arrestada, de 30 años, mató a su hija, de solo 20 meses, en el mar y deambuló con el cadáver

Entorno de Hoya de la Plata donde la Policía Nacional localizó a la mujer con el cadáver de su bebé

Entorno de Hoya de la Plata donde la Policía Nacional localizó a la mujer con el cadáver de su bebé / ANDRES CRUZ

Carlota Barcala

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hija, de tan solo un año y ocho meses, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en el barrio de Hoya de la Plata. Varios paseantes vieron a una mujer completamente ida deambular por el barrio marinero de San Cristóbal, al filo de las 22 horas, con un bebé inerte y mojado en brazos, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas, motivo por el que dieron el aviso a los servicios de emergencias.

Hasta ahí acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y Policía Científica de la Policía Nacional, que localizaron a la mujer junto al cadáver de su hija. El cuerpo sin vida de la niña estaba depositado en un parterre.

Sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación a la bebé, de veinte meses, sin éxito. De inmediato, la trasladaron hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes detuvieron a la madre, de nacionalidad venezolana y 30 años, por el presunto homicidio.

El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras hipótesis, según la información obtenida por La Provincia/Diario de Las Palmas, apuntan a que la progenitora pudo ahogar a su hija en el mar, a la altura del barrio marinero. La investigación está abierta hasta esclarecer por completo lo ocurrido y saber cómo sucedieron los hechos. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

