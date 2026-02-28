Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Israel ataca IránEl milagro de la doctora QuirogaCelta - LyonComercios vigueses con historia: ArjerizSalarios en Galicia
instagramlinkedin

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

SOS Desaparecidos ha activado la búsqueda de J.L.A.B., un hombre de 53 años

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña

LOC

La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una alerta por la búsqueda de un hombre en A Coruña. Según la información, no se sabe de su paradero desde este pasado jueves, 26 de febrero. Responde a las iniciales J.L.A.B. y tiene 53 años. Mide 1,75 de estatura y lo describen con complexión normal, pelo canoso, ojos marrones y gafas graduadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents