Buscan a un hombre desaparecido desde el jueves en A Coruña
SOS Desaparecidos ha activado la búsqueda de J.L.A.B., un hombre de 53 años
LOC
La asociación SOS Desaparecidos ha publicado una alerta por la búsqueda de un hombre en A Coruña. Según la información, no se sabe de su paradero desde este pasado jueves, 26 de febrero. Responde a las iniciales J.L.A.B. y tiene 53 años. Mide 1,75 de estatura y lo describen con complexión normal, pelo canoso, ojos marrones y gafas graduadas.
