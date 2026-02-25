Muere una mujer en el incendio de una vivienda de Málaga

Una mujer ha fallecido este miércoles en Málaga en el incendio que se ha registrado en una vivienda del barrio El Tomillar, en el distrito del Puerto de la Torre. Los hechos se han producido sobre las 7.40 horas, cuando varios avisos a los servicios de emergencia han alertado del incendio que se estaba produciendo en una casa mata ubicada en la calle Nogales, donde los propios alertantes han informado que vivía un matrimonio mayor. Testigos han asegurado a este diario que los propios vecinos han conseguido sacar de la vivienda al hombre, pero la mujer, que rondaba los 80 años y tenía problemas de movilidad, había quedado atrapada en la zona superior de la vivienda.

Las llamadas han movilizado a varias patrullas policiales, ambulancias y a bomberos de los parques de Teatinos y Martiricos, que han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. Cuando los servicios de extinción de inciendios han conseguido apagar las llamas, han localizado el cuerpo sin vida de Maribel.

La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial y los agentes de la Policía Científica se han desplazado al inmueble para realizar una primera inspección ocular que permita localizar el lugar donde se ha iniciado el y la causa.