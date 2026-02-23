Muere el joven de 19 años que resultó intoxicado en el incendio de una vivienda en Ferrol

El joven de 19 años que permanecía ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), tras el incendio registrado en la madrugada del pasado jueves, 19 de febrero, en el barrio de Recimil, en Ferrol, ha fallecido según han confirmado este lunes desde el centro hospitalario, a causa de una severa intoxicación por inhalación de humo.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las lesiones respiratorias derivadas del incendio han provocado el fallecimiento del varón, cuya evolución era crítica desde su ingreso.

El último parte médico facilitado por el centro hospitalario este lunes detalla la situación clínica del resto de los afectados por el fuego.

Así, la mujer de 24 años permanece ingresada en la Unidad de Quemados con un pronóstico grave. Presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su superficie corporal, localizadas principalmente en manos y pies, además de un cuadro de intoxicación por inhalación de humo.

Mientras, el menor de 3 años continúa bajo vigilancia estrecha en la UCI pediátrica. Su estado actual se mantiene bajo pronóstico reservado.

El bombero herido, al que fue necesario amputar una de sus extremidades inferiores, presenta la evolución más positiva.

Se encuentra actualmente ingresado en planta y evoluciona favorablemente de sus lesiones.