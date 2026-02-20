Sucesos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza a un hombre de unos 60 años en Córdoba
La agresión ocurrió este jueves por la tarde, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y los agentes identificaron a personas que podrían estar relacionadas con los hechos
Pilar Cobos
La Policía Nacional busca a los autores de una paliza sufrida por un hombre, de unos 60 años de edad, este jueves por la tarde, cuando se hallaba en las inmediaciones del parque de Las Margaritas-Colonia de la Paz en Córdoba. La víctima habría acudido a un centro sanitario por sus propios medios y denunció la agresión.
Testigos de lo ocurrido han relatado a Diario Córdoba que los agresores golpeaban al perjudicado "sin piedad". La riña tuvo lugar minutos antes de las 18.30 horas, en las inmediaciones de un campo de fútbol.
Una riña con varios participantes
La Policía Nacional ha confirmado que recibieron un aviso por la existencia de una riña en la que participaban varias personas, agrediendo a otra, en la vía pública. Cuando los agentes acudieron al lugar, los presuntos agresores habían huido, pero identificaron a personas que podrían estar relacionadas con lo ocurrido.
Así las cosas, en estos momentos la Policía Nacional investiga los hechos para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron y establecer presuntas responsabilidades. Por el momento, no hay detenidos.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»