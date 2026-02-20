SUCESOS
Localizada sin vida en Matavenero (León) la mujer alemana desaparecida
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte
EFE
La Guardia Civil ha confirmado este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer alemana de 50 años que permanecía desaparecida desde el pasado 14 de febrero, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte, en el municipio de Molinaseca (León), lo que motivó la activación inmediata de un dispositivo de búsqueda.
El cadáver fue localizado en un barranco cercano a Matavenero por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León y evacuado hasta Bembibre, donde le será practicada la autopsia.
En el operativo participaron también especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero (León), que se incorporaron como refuerzo para rastrear la zona, caracterizada por su orografía compleja y de difícil acceso.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia, que será la encargada de esclarecer las circunstancias de la muerte.
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»