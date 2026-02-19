Cuatro heridos, entre ellos un menor y un bombero, en el incendio de una vivienda en Ferrol
El profesional de los servicios de extinción y otro afectado fueron evacuados en estado grave al Hospital Arquitecto Marcide
El fuego arrasó por completo una habitación y toda la vivienda quedó inundada por el humo
Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este jueves, entre ellos un menor y un bombero, tras registrarse un incendio en una vivienda en Ferrol.
Según informa el 112 Galicia, fue minutos antes de las 06.00 horas cuando el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibió el primer aviso por humo en un inmueble de la calle Álvarez de Soutomaior, en el barrio de Recimil de Ferrol. Según el alertante, había una persona asomada a una ventana pidiendo ayuda.
Así, de inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos de Ferrol y pidieron la colaboración del equipo de Narón. También se avisó a la Policía Local y Nacional y a Urgencias Sanitarias, ya que todo apuntaba a que habría heridos.
Poco después, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de cuatro personas al hospital Arquitecto Marcide, dos de ellas en estado grave, de los cuales uno era un miembro del equipo de extinción. Además, uno de los heridos es menor de edad.
En cuanto a los daños causados, los bomberos indicaron que ardió por completo una habitación, aunque toda la vivienda resultó afectada por el humo, al igual que la casa de al lado.
Otro incendio en A Coruña
Asimismo, también esta madrugada se produjo un incendio en un piso de la calle Barcelona de A Coruña, resultando herida una persona con quemaduras en las manos y en un pie.
Este suceso ocurrió pasadas las 04.00 horas y el fuego afectó a una habitación, mientras que el humo llenó otras dos estancias. De esta manera, el piso, en el que habitaban cuatro personas, fue desalojado y la afectada trasladada al hospital.
