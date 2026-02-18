Gritos sordos y signos de degüello: así anunció el crimen el exmarido y padre de las fallecidas en Xilxes (Castellón)

Segundo crimen en apenas dos días en Castellón, tras el del lunes en Benicàssim. Una semana negra en la historia de la provincia. Esta vez, hubo dos fallecidas, una madre de 47 años y su hija de 12 que fueron halladas muertas en su vivienda de la calle Cova Santa, en pleno centro de Xilxes, ayer por la tarde.

Ambos cuerpos estaban degollados, según pudo saber Mediterráneo, y por el momento todas las hipótesis están abiertas en la investigación de la Guardia Civil alrededor de este confuso caso. Y es que el exmarido de la mujer fallecida, también padre de la niña, fue interrogado por las autoridades y este miércoles ha sido detenido.

El hombre interrogado, hablando ayer con el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet. / Pablo Ramón Ochoa

Según la versión que este varón aportó a las autoridades, él fue quien se encontró la macabra escena, pero se desvinculó de su autoría. Este diario confirmó que pesaba sobre él una orden de alejamiento de su expareja. Tanto la madre como la hija estaban en el sistema VioGén contra la violencia machista y ambas estaban protegidas con una orden de alejamiento de 300 metros, vigente hasta 2027 que impedía al exmarido y padre de la menor acercarse o ponerse en contacto con ellas por cualquier medio.

Otra hipótesis de lo sucedido, por lo tanto, podría ser la introducida por el varón: que todo esto se tratara de una venganza personal contra él.

La versión del varón

Durante su primera declaración, el padre afirmó a las fuerzas de seguridad que se encontraba en València, y que le había llegado un mensaje en el que se le alertaba de que algo había ocurrido, por lo que habría tomado la decisión de acudir a Xilxes para comprobarlo. Y que entonces fue cuando las halló.

Las labores de investigación tras el hallazago de los cadáveres. / Toni Losas

De hecho, el hombre, de nacionalidad marroquí, se lanzó a la calle, gritando como buenamente podía, porque es una persona sordomuda. La primera vecina que se lo encontró desesperado indicó a Mediterráneo que el hombre "hacía el signo de degollamiento, pasándose el dedo por el cuello". Así, esta xilxera fue quien dio la voz de alarma a las autoridades para que subieran al piso donde las hallaron.

La tesis del varón despertó dudas entre los familiares de las víctimas que hablaron ayer con este rotativo, así como por los vecinos de las casas de alrededor. Todos los allí presentes apuntaron a la naturaleza violenta del exmarido de la fallecida y consideraron que podía haber tratarse de un asesinato machista, al igual que el de Benicàssim. Este extremo no está confirmado.

Qué dice la familia de ellas

El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l’Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, debido a que ella lo denunció".

"Él pegaba a mi prima desde hacía tiempo", aunque ahora ya no convivían, y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".

La tía de María José, Julia, dijo estar "en shock". "No me puedo creer cómo este tío [el exmarido] estaba dándole abrazos a los primos que sí que han podido pasar el cerco policíal cuando han llegado", lamentó Julia.

Ambas con discapacidad

Al igual que el exmarido, la mujer y la niña padecían la misma discapacidad, si bien la niña podía expresarse con más facilidad. La madre y el exmarido se habían conocido hace alrededor de 15 años por internet. Ella viajó a Marruecos para conocerlo y volvieron juntos a Castellón.

Todo Xilxes está consternado por lo ocurrido, y ayer eran decenas los vecinos que lloraban su muerte. Iriana, farmacéutica que las atendía, resumía el sentir general: "Es un golpe muy duro para el pueblo, las dos eran muy agradables, madre e hija. La madre no podía hablar y la hija, aunque tenía dificultades, sí que lo conseguía y traducía a su madre cuando venían a la farmacia".

Otra de las vecinas de las víctimas, M., relató que en varias ocasiones había escuchado discusiones "con golpes en la casa", así como con los gritos que es capaz de dar una persona sordomuda.

Llevaban ya horas muertas

La niña y su madre, al parecer, llevaban al menos unas horas muertas dentro de la casa. Fuentes familiares indicaron que el lunes por la tarde la niña ya no fue al repaso escolar. Todas las mañanas, la madre sacaba a pasear a un perro, de acuerdo con una testigo, pero anteayer ya no lo hizo.

Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que llegaron a la escena del crimen necesitaron la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el exmarido debido a su discapacidad auditiva. Mediterráneo constató además que el hombre se expresaba con vehemencia, aparentemente afectado, y que incluso estuvo un rato hablando con el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.

El levantamiento de los dos cadáveres, ayer en Xilxes. / Toni Losas

El varón marroquí asistió recostado sobre un coche al trasiego de profesionales de la Guardia Civil y de los forenses que entraban y salían de la escena del crimen. Tras una hora, lo llevaron a las dependencias de la Policía Local, que se encuentra justo frente al edificio donde ocurrieron los hechos. Pasado un rato, el hombre volvió a salir en libertad. El levantamiento de los cadáveres se produjo pasadas las 22.00 horas.

Las cámaras, clave

Las próximas horas serán fundamentales para los investigadores para tratar de dar con lo que realmente sucedió en esa vivienda. La ubicación tan céntrica del piso puede ser vital para llegar a alguna conclusión, ya que el Ayuntamiento y la Policía Local están a pocos metros.

Ambos recintos municipales cuentan con cámaras de seguridad que la Guardia Civil ya ha reclamado para ver si pueden arrojar algo de luz respecto a este crimen. Los investigadores buscan así más pistas sobre este espeluznante caso, que sume a Castellón en una espiral de violencia fatal pocas veces vista.