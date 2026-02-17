Accidente laboral
Muere tras caer desde ocho metros mientras revisaba placas solares en Alicante
El trabajador, de 40 años, realizaba labores de mantenimiento de fotovoltaicas de una nave industrial
L. Gil López
Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde una altura de ocho metros mientras realizaba labores de mantenimiento de placas fotovoltaicas de una nave industrial en una empresa de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.
Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 14 horas y el fallecimiento se produjo tras el intento de reanimación de la víctima por parte del personal sanitario, cuando el hombre estaba siendo trasladado al hospital, ya que finalmente falleció durante el trayecto.
Las mismas fuentes han precisado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Vila Joiosa está instruyendo las diligencias para averiguar el resto de detalles de este suceso.
