En Leioa
Un herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Bizkaia
La explosión del teléfono ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren
EFE
Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).
El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.
Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad
La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
- Atropello arbitral para la sexta plaza
- Ruhan, de Perú a Galicia para comprar un barco y vivir de la pesca artesanal
- El PP de Vigo «corrige» el Meco y reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar