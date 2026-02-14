Una mujer muere en una colisión frontal en Curtis
Dos turismos chocaron tras invadir uno de ellos el carril contrario durante una fuerte granizada | El siniestro se produjo en un tramo de la N-634 que suscitó las quejas del Concello por su mal estado | Carreteras acababa de anunciar al Ayuntamiento una intervención integral en primavera
Antares Pérez
Una mujer de mediana edad ha fallecido en un accidente en Curtis. El siniestro se registró pasadas las 15.30 horas, en el kilómetro 671 de la Nacional 634.
Según informan los efectivos de emergencias, dos coches chocaron frontalmente tras invadir uno de ellos el carril contrario durante una fuerte granizada.
La conductora de uno de los vehículos falleció prácticamente al instante a consecuencia del impacto. El único ocupante del otro turismo fue evacuado en ambulancia en estado grave.
Fue un particular el que dio la alerta a la central de emergencias 112 Galicia, que desplazó a la zona al GES de Curtis, 061, bomberos y Guardia Civil.
El acccidente se produjo en un tramo en situación de «ruina técnica» según el Concello de Curtis, que reclamó en varias ocasiones el arreglo de baches y socavones. El Estado acababa de anunciar una «actuación integral» en la primavera de este año.
