Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
El arzobispo de Toledo apela a la esperanza ante el dolor por el accidente de Adamuz
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha hecho un llamamiento a la fe y la esperanza ante el "dolor y el sufrimiento" causado por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.
En la catedral Primada de Toledo, Cerro Chaves ha presidido la misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y al que también ha asistido el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán.
En la homilía, el arzobispo de Toledo ha lamentado el accidente que ha llenado a la sociedad de "sufrimiento y dolor" por la muerte de 46 personas, aunque ha pedido contemplarlo "desde la fe y la esperanza", ya que ha mostrado la "esperanza cierta de que no acaba todo con la muerte".
Dos nuevas altas dejan en siete los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, tras haberse registrado dos nuevas altas en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los seis adultos uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
Además, en planta hay dos ingresados en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Vithas Málaga.
Vuelve la circulación ferroviaria en Sevilla entre Los Rosales y Villanueva del Río para la línea C3
Renfe ha informado este viernes del restablecimiento de la circulación entre Los Rosales y Villanueva del Río y Minas (Sevilla) tras los daños del temporal. Esta decisión afecta a los trenes de la línea C3 del núcleo de Cercanías de Sevilla, como ha confirmado Renfe en una publicación en redes sociales.
Por otro lado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) confirmaba este martes el restablecimiento de la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz, tras repararse los desperfectos provocados por la caída de un poste de electrificación de Endesa.
Andalucía advierte de un "golpe muy serio" al turismo por la suspensión del AVE a Madrid
La suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) puede suponer "un golpe muy serio" al turismo en la región ante la proximidad de la Semana Santa, ha advertido este viernes la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Carolina España.
Durante una visita a Coín (Málaga), la consejera ha recordado que la semana próxima se cumplirá "ya un mes del terrible accidente", con 46 fallecidos, y la conexión con Madrid, que "en principio, iba a ser un arreglo por 10 días, ya va para un mes".
Ciudades como Málaga, Sevilla o Córdoba "están sufriendo los efectos de la incomunicación", ha afirmado Carolina España, quien ha denunciado que "ya no es un simple trastorno" de personas que tengan que ir a Madrid o al contrario, sino que "se puede convertir en un golpe muy serio al turismo", un relevante sector en la economía andaluza.
Casi el 70% de agencias alerta de un impacto negativo en sus ingresos por la crisis ferroviaria, según CEAV
Casi el 70% de las agencias de viajes ha experimentado una afección negativa en su facturación como consecuencia de la crisis ferroviaria actual en España, según una encuesta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) a sus firmas asociadas.
En concreto, el 33,6% de las encuestadas afirma que el impacto negativo ya supera el 10% de sus ingresos, mientras que un 16,4% lo sitúa entre el 5% y el 10%. Además, el 18,5% apunta a una alteración leve (inferior al 5%). No obstante, el 16,4% considera que la situación no ha tenido un efecto apreciable, en tanto que el 15,1% cree que aún es pronto para cuantificarlo.
Sobre el ámbito en el que se está notando principalmente este impacto, las agencias señalan, en primer lugar, la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte, la menor venta de productos con componentes ferroviarios y el aumento del tiempo y del coste de gestión --reubicaciones, reclamaciones o atención al cliente--.
Adif corta el túnel de Sol por obras este fin de semana
Adif cortará este fin de semana la circulación por el túnel de Sol entre Nuevos Ministerios y Atocha por las obras para la mejora de la explotación en Atocha Cercanías.
Según informa Adif, este corte afecta a las líneas C3 y C4 del núcleo de cercanías de Madrid. Como consecuencia, los trenes con origen Alcobendas y Colmenar Viejo finalizarán su recorrido en Nuevos Ministerios, mientras los que tienen su origen en Parla y Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha.
Ingenieros del Estado advierten del "desgaste" de los técnicos en el Ministerio de Transportes
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha advertido del "desgaste profesional" de los efectivos que trabajan en el Ministerio de Transportes, que estarían abandonando este departamento hacia otros con mejores condiciones laborales, algo que la asociación cree que impacta en la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras.
Aicape justifica en un comunicado que estas salidas se deben a que no existe un reconocimiento económico ni profesional acorde a las responsabilidades que este personal tiene, y vincula los accidentes ocurridos en las infraestructuras de transporte en los últimos años a una "gestión insuficientemente dotada de medios humanos".
No obstante, reconoce que la última convocatoria de empleo público lanzada en este cuerpo de profesionales alcanzó su máximo histórico, con 236 nuevas plazas, aunque, al mismo tiempo, registró el menor número de aspirantes presentados en los últimos veinte años, lo que asegura que evidencia la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas.
El consumo cae un 6,2% en Andalucía a causa del temporal y el accidente de Adamuz, según BBVA
BBVA ha lamentado la interrupción del tráfico ferroviario y los episodios de lluvias intensas en Andalucía, señalando que "lastran" el consumo en la región, ya que el consumo con tarjetas nacionales cayó un 6,2% en términos interanuales, una variación 11 puntos porcentuales (pp) menor que en el promedio de los siete días anteriores.
De esta manera, según han señalado en una nota de prensa, en la primera semana de febrero, la prolongación de la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía coincidió con un episodio de climatología adversa, lluvias intensas e inundaciones, intensificando el descenso del consumo en las provincias afectadas.
Así, los datos de compras con tarjeta "reflejan un deterioro acusado del gasto presencial", con caídas interanuales tanto en el consumo nacional como en el extranjero y un ensanchamiento significativo de los diferenciales negativos de crecimiento respecto al resto de España.
Santano prevé que acaben en abril los límites de velocidad por obras urgentes en Rodalies
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha estimado que en abril acabarán las limitaciones de velocidad derivadas de las obras de urgencia que se están llevando a cabo en Rodalies desde el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona), y que la mitad de ellas lo estarán a finales de este mes de febrero.
Lo ha dicho este viernes en una rueda de prensa en la estación de Sants de Barcelona junto a la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la que ha precisado que se han detectado 91 puntos de obra urgentes en los que trabajar, con 20 ya resueltos y 71 todavía pendientes.
"Ahora mismo, hay 200 limitaciones temporales de velocidad. Aproximadamente el 50% vienen de obras que ya estaban en marcha y el resto son derivadas de las obras de emergencia, que vamos a eliminar entre este momento y el mes de abril", ha destacado Santano, que prevé quedarse al menos una semana más en Barcelona, donde se instaló el 3 de febrero para abordar la crisis de trenes.
Restablecida la circulación en la vía Madrid-Cáceres tras el accidente cerca de Talavera
La circulación de la línea de ancho convencional de ferrocarril Madrid-Cáceres se ha restablecido al completo esta madrugada después de que fuese interrumpida debido al accidente con un turismo en Talavera de la Reina (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento del conductor del coche.
El siniestro, que ha tenido lugar a las 20:11 horas del jueves a unos dos kilómetros de la ciudad, ha provocado la interrupción de la línea entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, tramo en el que la circulación ya tiende a normalizarse una vez que ha quedado solucionada la incidencia, han informado a EFE fuentes de Adif.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias había establecido previasmente "un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros", según ha informado en su perfil de X.
